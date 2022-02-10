В России начался суд о признании геноцида народов СССР со стороны фашистов

Ростовский суд начал слушания по иску прокуратуры о признании действий фашистов в годы Великой Отечественной войны геноцидом народов СССР. Об этом сообщает РИА Новости. В заявлении прокурор указал на многочисленные данные о расстрелах мирных граждан карательными отрядами.

Согласно архивным данным, в шахте имени Красина уничтожили более 3,5 тысячи человек, в Петрушинской балке Таганрога — до 10 тысяч человек, среди которых было около 1,5 тысячи детей. На территории кирпичного завода в Сальске были убиты свыше трех тысяч мирных жителей и военнопленных.

По данным Генпрокуратуры, в 1941-1943 годах карательные отряды фашистов расстреливали мирных граждан, проводили незаконные аресты, применяли жестокие пытки в отношении жителей СССР. За время оккупации Ростовской области фашисты и их пособники убили не менее 126 тысяч мирных жителей и военнопленных.

Ростовский канал «Дон 24» планировал транслировать суд на YouTube, но площадка это запретила. Гендиректор холдинга «Дон-Медиа» Анатолий Максак объяснил РИА Новости, что причиной блокировки канала стало размещенное в 2018 году видео, на котором кого-то досматривают в аэропорту. Теперь на канале нельзя выкладывать новые видео и вести трансляции.

Лига безопасного интернета направила в Роскомнадзор обращение с просьбой потребовать от YouTube разблокировать канал «Дон 24». «Лига безопасного интернета считает подобные действия со стороны видеохостинга цензурой в отношении российских СМИ и попыткой скрыть историческую правду о действиях фашистов в годы Великой Отечественной войны», — отметила в комментарии для «Ленты.ру» директор организации Екатерина Мизулина.

Ранее ФСБ рассекретила документы о геноциде в Молдавии. Из архива стало известно, что оккупационное правительство Третьего Рейха и силы СС в период с 12 по 28 сентября 1941 года уничтожили от шести до восьми тысяч мирных жителей в Молдавии, среди которых были женщины и дети.