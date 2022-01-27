ФСБ рассекретила документы о геноциде в Молдавии

Оккупационное правительство Третьего Рейха и силы СС в период с 12 по 28 сентября 1941 года уничтожили от шести до восьми тысяч мирных жителей в Молдавии, среди которых были женщины и дети. Об этом стало известно из рассекреченных архивов Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, которые были опубликованы к Международному дню памяти Холокоста.

Речь идет об эпизоде геноцида, известном как расстрел в городе Дубоссары. После захвата Вермахтом и румынской армией территории Молдавии на первых этапах Великой Отечественной войны, оккупационными силами были созданы специальные айнзатцкоманды. Они занялись поиском и составлением списков местных жителей из числа евреев, цыган, коммунистов и военнопленных. Все они были переселены в гетто, созданное на территории одного из табачных заводов.

Уже в сентябре 1941 года большая часть из них была казнена. В опубликованных материалах содержатся показания одного из участников расправы, бойца одного из подразделений СС Рудольфа Наймиллера. Его задержали после окончания войны вместе с другими участниками карательной акции.

«Евреев погнали к месту расстрела невдалеке от Дубоссар, причем вперед погнали мужчин, а затем женщин. Я лично конвоировал к месту расстрела женщин и детей. У места расстрела евреев остановили и приказали сесть, затем брали группами, приказывали раздеться, потом подводили к ямам и расстреливали», — рассказал он на допросе в 1953 году.

В феврале 1954 года Наймиллер вместе с четырьмя своими подельниками был приговорен Беломорским военным судом к 25 годам лишения свободы. В рассекреченных архивах также содержатся показания свидетеля казни, выжившей Парасковьи Полуектовой. Узнав, что нацисты начали зачистку, она попыталась скрыться вместе с братом и сестрой, но безрезультатно.

«На поле недалеко от казарм, было согнано около 600 человек советских граждан еврейской национальности. Все они были с разных мест Молдавской ССР. Затем немцы заставили нас копать яму. (...) Когда яма была выкопана, то немцы приказали всем раздеться до нательного белья. (...) После этого начался расстрел. На моих глазах было расстреляно примерно 400 человек», — заявила она.

Ранее Министерство обороны России рассекретило архивные документы о небоевых потерях Вермахта в ходе битвы за Москву. Немецкие солдаты массово страдали от обморожения. В крупных соединениях фиксировалось до 10 таких случаев ежесуточно. «Русские валенки должны быть приобретены всеми способами», — говорилось в отчете командования 3-й мотопехотной дивизии от 31 декабря 1941 года.