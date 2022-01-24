Рассекречены данные о замерзших немцах под Москвой

Под Москвой Красная Армия нанесла немецко-фашистским войскам первое крупное поражение и сорвала блицкриг. Донесения о потерях немецкой армии в сражениях под Москвой были обнаружены в Центральном архиве Минобороны России сотрудниками ЦАМО и Германского исторического института. Об этом сообщает «Газета.Ru».

В расскреченных документах говорится, в частности, о неудачах вермахта в зимний период войны. Исторические артефакты дают узнать, что немецкие солдаты постоянно замерзали на передовой: «Ежедневно в районе дивизии происходит до 10 случаев обморожения». В отчете 3-й мотопехотной дивизии от 31 декабря 1941 года говорится, что советские солдаты защищаются от морозов с помощью зимней обуви: «Русские валенки должны быть приобретены всеми способами».

«Немецкая зимняя одежда уступает одежде русского солдата; несмотря на самые большие трудности с размещением, русские лучше переносят холод», — отмечается в донесении. В опубликованных документах говорится, что солдаты сильно утомлены, так как смена частей не производится. Потери на каждую дивизию без боя составляют 50-80 человек, 50 процентов — по причине обморожения.

В условиях низкой температуры и дефицита топлива страдала и техника: «Ввиду нехватки лишь 200 литров пришлось, например, уничтожить 15 моторизованных повозок и 30 мотоциклов». Уточняется, что немцы не глушили двигатели машин, чтобы топливо не замерзало, башни танков от сильного мороза не поворачивались.

«Надеясь, что Красная Армия находится на грани краха, войска снабжались только боеприпасами и продовольствием, поскольку эффективность тылового снабжения была недостаточной», — сообщил сотрудник Германского исторического института в Москве доктор Маттиас Уль. По его словам, после победы Красной Армии под Москвой путь к поражению Германии стал неизбежным.

В ноябре ФСБ Крыма рассекретила архивные документы по делу нацистского преступника Эрвина Густава Йенеке. Генерал-полковник Йенеке командовал войсками вермахта в Крыму с 1943-го по 1944 год.