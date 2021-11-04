ФСБ Крыма раскрыла материалы следствия о преступлениях нацистского генерала

Управление Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Республике Крым и городу Севастополю рассекретило материалы следствия по делу нацистского преступника Эрвина Густава Йенеке в рамках проекта «Без срока давности». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что генерал-полковник Йенеке командовал войсками вермахта в Крыму с 1943 по 1944 год. В 1947 году он был арестован советскими войсками в ходе Севастопольского судебного процесса и приговорен к 25 годам заключения в лагерях.

В ФСБ, в частности, раскрыли архивные документы и протоколы допросов Йенеке, в которых изложены ранее не публиковавшиеся подробности преступлений военнослужащих армии Третьего рейха. Все материалы будут переданы в Музей обороны Севастополя.

23 сентября сообщалось, что Россия отказалась закрывать уголовное дело в отношении бывшего переводчика Третьего рейха Гельмута Оберлендера, умершего в Канаде в возрасте 97 лет. В российском посольстве заявили, что преступления против человечности не имеют срока давности, и расследование должно быть закончено даже после смерти обвиняемого.