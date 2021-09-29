Кремль прояснил позицию о запрете изображения нацистских преступников

Кремль: запрет на изображения нацистов не должен распространяться на ряд произведений

Кремль прояснил свою позицию касательно поправок в законы, согласно которым изображение нацистских преступников запрещено, на официальном сайте. Отмечается, что запрет не должен распространяться на ряд произведений.

Вопрос рассматривался на заседании Межведомственной комиссии по историческому просвещению под председательством помощника президента России Владимира Мединского. Речь идет о применения норм Федерального закона от 1 июля 2021 года № 280-ФЗ «О внесении изменений в статью 6 Федерального закона "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов" и статью 1 Федерального закона "О противодействии экстремистской деятельности"», уточнили там.

«Подтверждено, что его нормы не должны распространяться на произведения, созданные в научно-просветительских, культурных, контрпропагандистских и образовательных целях», — говорится в сообщении.

15 июня президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий демонстрировать изображения преступников времен Второй мировой войны и распространять нацистскую атрибутику.