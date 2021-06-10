Верховный суд России отменил приговор по делу о Гитлере в «Бессмертном полку»

Верховный суд России отменил приговор жителю Татарстана за размещение фотографии фюрера нацистской Германии Адольфа Гитлера на сайте акции «Бессмертный полк онлайн». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Решение было принято после рассмотрения апелляционного постановления по делу гражданина Мухаммеда Эль-Айюби, которого приговорили к одному году условно и штрафу в 150 тысяч рублей.

Его дело направлено на пересмотр.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в марте рассказал о наказании для тех, кто ранее присылал фото нацистов на сайт «Бессмертного полка». По его словам, все те, кто разместил на сайтах акции снимки нацистских преступников и предателей родины, уже понесли заслуженное наказание.

В последние годы было заведено несколько уголовных дел по статье о реабилитации нацизма, в том числе за публикацию фото Гитлера на сайте проекта «Бессмертный полк».