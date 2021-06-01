Двое записавших нацистов в «Бессмертный полк» признали вину

Двое фигурантов уголовного дела о реабилитации нацизма признали вину в попытке записать нацистов в списки проекта «Бессмертный полк». Об этом ТАСС во вторник, 1 июня, заявила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.

Речь идет об Андрее Акимове из Оренбургской области и Сергее Сахарове из Томской области. «В своих показаниях они признали факты размещения фотографий нацистских преступников и раскаялись в содеянном», — пояснила Петренко.

Накануне сообщалось, что главное следственное управление СКР возбудило уголовные дела в отношении россиян и граждан Украины, подозреваемых в реабилитации нацизма.

Председатель СКР Александр Бастрыкин в марте рассказал о наказании для тех, кто ранее присылал фото нацистов на сайт «Бессмертного полка». По его словам, все те, кто разместил на сайтах акции снимки нацистских преступников и предателей родины, уже понесли заслуженное наказание.

В последние годы было заведено несколько уголовных дел по статье о реабилитации нацизма, в том числе за публикацию фото лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера на сайте проекта «Бессмертный полк».