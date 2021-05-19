Записавших нацистов в «Бессмертный полк» вычислили по IP

В Следственный комитет России (СКР) были переданы вычисленные IP-адреса тех, кто пытался записать нацистов и их пособников на онлайн-шествие «Бессмертного полка». Об этом РИА Новости сообщили организаторы проекта.

9 мая сообщалось, что злоумышленники попытались сорвать онлайн-шествие. Во время мероприятия недоброжелатели пробовали разместить портреты нацистских преступников под видом советских ветеранов. Однако модераторы проекта пресекли эти попытки, а данные злоумышленников они пообещали передать в СКР.

Председатель СКР Александр Бастрыкин в марте рассказал о наказании для тех, кто ранее присылал фото нацистов на сайт «Бессмертного полка». По его словам, все те, кто разместил на сайтах акции снимки нацистских преступников и предателей родины, уже понесли заслуженное наказание.

В последние годы было заведено несколько уголовных дел по статье о реабилитации нацизма, в том числе за публикацию фото лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера на сайте проекта «Бессмертный полк».