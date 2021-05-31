СКР возбудил дела в отношении записавших нацистов в «Бессмертный полк»

Главное следственное управление Следственного комитета России (СКР) возбудило уголовные дела в отношении россиян и граждан Украины, подозреваемых в реабилитации нацизма. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Среди фигурантов уголовных дел — Андрей Акимов из Оренбургской области, Сергей Сахаров из Томской области, а также жители Украины Дмитрий Алексеенко и Михаил Пух. По данным следствия, в начале мая они разместили на сайте «Бессмертного полка» заявки, содержащие сведения и фотографии рейхсканцлер Германии Адольфа Гитлера, имперского министра народного просвещения и пропаганды Германии Йозефа Геббельса и командующего Русской освободительной армией (РОА) генерала Андрея Власова. «Такие действия преследуют цель одобрения преступлений нацистского режима, установленных Нюрнбергским трибуналом», — говорится в сообщении СКР.

Помимо этого, проводится процессуальная проверка в отношении жителя Свердловской области Алексея Пономарева. Во время акции «Бессмертный полк», по информации следователей, «он пытался разместить в одном ряду с ветеранами Великой Отечественной войны фотографию лица, не имеющего отношения к победе советского народа над гитлеровской Германией».

По местам жительства подозреваемых были проведены обыски, изъяты компьютерная техника и средства связи.

Ранее в мае сообщалось, что записавших нацистов в «Бессмертный полк» вычислили по IP.