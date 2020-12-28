Россия
 
Последние новости
Гинцбург назвал отличие коронавируса от гриппа
Погоня московской полиции за вооруженным мужчиной на Mercedes попала на видео 
Гонка чемпионата Украины по биатлону прошла без стрельбы
Россия продлила запрет на авиасообщение с Великобританией
Названо место празднования Нового года семьи Зеленских
Отец попытался защитить детей от кенгуру и был нокаутирован
Иран назвал причастных к убийству генерала Сулеймани
Купание отдыхающих в Черном море в декабре попало на видео
Кадыров назвал сопляками «без идеи и совести» напавших на полицейских в Грозном
Xiaomi представила флагман Mi 11
Новости партнеров
Прослушать новость

Россиянин получил крупный штраф за фото Гитлера на сайте «Бессмертного полка»

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: СК РФ

Суд назначил крупный штраф жителю Кемерова Дмитрию Бородаенко за публикацию фото фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера на сайте проекта «Бессмертный полк», сообщается на сайте Следственного комитета России.

Следствие и суд установили, что 6 мая 2020 года Бородаенко отправил на сайт «Банк Памяти» фотографию нацистского лидера, чтобы в ходе акции «Бессмертный полк онлайн» она демонстрировалась вместе с изображениями ветеранов Великой Отечественной и погибшими в войну тружениками тыла.

«Выводы следствия о виновности Бородаенко основываются в том числе на результатах осмотра изъятой у обвиняемого компьютерной техники, заключении портретной судебной экспертизы, показаниях специалиста и свидетелей», — говорится в публикации.

Бородаенко признан виновным в покушении на реабилитацию нацизма (часть 3 статьи 30 и часть 1 статьи 354.1 УК). Свою вину он не признал. Суд оштрафовал его на 120 тысяч рублей.

В начале декабря в Татарстане суд приговорил жителя Казани Мухаммеда Эль-Айюби к году заключения условно и штрафу в 150 тысяч рублей за отправку фотографии Гитлера на сайт «Бессмертного полка онлайн».

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Россиянин получил срок и штраф за фото Гитлера на акции «Бессмертный полк»
В России задумали наказывать за фотографии Гитлера
Российского студента осудили за фото Власова на сайте «Бессмертного полка»