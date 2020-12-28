Россиянин получил крупный штраф за фото Гитлера на сайте «Бессмертного полка»

Суд назначил крупный штраф жителю Кемерова Дмитрию Бородаенко за публикацию фото фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера на сайте проекта «Бессмертный полк», сообщается на сайте Следственного комитета России.

Следствие и суд установили, что 6 мая 2020 года Бородаенко отправил на сайт «Банк Памяти» фотографию нацистского лидера, чтобы в ходе акции «Бессмертный полк онлайн» она демонстрировалась вместе с изображениями ветеранов Великой Отечественной и погибшими в войну тружениками тыла.

«Выводы следствия о виновности Бородаенко основываются в том числе на результатах осмотра изъятой у обвиняемого компьютерной техники, заключении портретной судебной экспертизы, показаниях специалиста и свидетелей», — говорится в публикации.

Бородаенко признан виновным в покушении на реабилитацию нацизма (часть 3 статьи 30 и часть 1 статьи 354.1 УК). Свою вину он не признал. Суд оштрафовал его на 120 тысяч рублей.

В начале декабря в Татарстане суд приговорил жителя Казани Мухаммеда Эль-Айюби к году заключения условно и штрафу в 150 тысяч рублей за отправку фотографии Гитлера на сайт «Бессмертного полка онлайн».