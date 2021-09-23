Россия отказалась закрыть дело умершего в Канаде нацистского преступника

Россия отказалась закрывать уголовное дело в отношении бывшего переводчика Третьего Рейха Гельмута Оберлендера, умершего в Канаде в возрасте 97 лет. Об этом сообщило российское посольство в этой стране, передает РИА Новости.
«Преступления против человечности не имеют срока давности. В нем должна быть поставлена точка даже post mortem (после смерти — лат.)», — сказали там. В диппредставительстве отметили, что российская сторона по-прежнему ждет от Канады материалы по делу Оберлендера.
О смерти Гельмута Оберлендера стало известно 23 сентября. Нацистский преступник умер в Канаде, не дождавшись решения Совета по иммиграции и делам беженцев по депортации его в Россию. Посольство России в Канаде выразило сожаления по этому поводу, поскольку Оберлендеру удалось избежать наказания.
Следственный комитет РФ требовал выдачи Оберлендера, поскольку его признали причастным к расстрелу 27 тысяч мирных жителей Ростовской области в годы Великой Отечественной войны. В то время немец работал переводчиком в зондеркоманде (формирование карательного назначения в нацистской Германии — прим. «Ленты.ру») СС-10а.
Сам Оберлендер родился в Украинской ССР в 1924 году. Он рассказывал, что в 17 лет под угрозой смертельной казни его заставили вступить в ряды СС. Собственную причастность к убийствам гражданских Оберлендер отрицал. После войны он сбежал в Канаду, скрыв, что служил нацистам. Однако этот факт вскрылся, что помешало мужчине получить канадское гражданство.