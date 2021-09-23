Посольство России в Канаде пожалело о смерти пособника нацистов Оберлендера

Посольство России в Канаде выразило сожаления по поводу смерти бывшего переводчика Третьего Рейха Гельмута Оберлендера, поскольку тому удалось избежать наказания. Об этом сообщает ТАСС.

При этом дипмиссия передала Оттаве требования Кремля по передаче материалов дела Оберлендера российской стороне. 23 сентября семья пособника нацистов сообщила о его смерти. Он скончался в возрасте 97 лет, не дождавшись решения Совета по иммиграции и делам беженцев Канады по депортации его в Россию.

Следственный комитет РФ требовал выдачи Оберлендера, поскольку его признали причастным к расстрелу 27 тысяч мирных жителей Ростовской области в годы Великой Отечественной войны. В то время немец работал переводчиком в зондеркоманде (формирование карательного назначения в нацистской Германии — прим. «Ленты.ру») СС-10а.

Сам Оберлендер родился в Украинской ССР в 1924 году. Он рассказывал, что в 17 лет под угрозой смертельной казни его заставили вступить в ряды СС. Собственную причастность к убийствам гражданских Оберлендер отрицал. После войны он сбежал в Канаду, скрыв, что служил нацистам. Однако этот факт вскрылся, что помешало мужчине получить канадское гражданство.