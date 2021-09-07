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В Канаде возобновили слушания по делу бывшего пособника нацистов

Канада возобновила слушания по делу о депортации в РФ Оберлендера, пособника нацистов
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Фото: @MichaelMostyn

Комиссия по вопросам иммиграции и беженцев Канады возобновила слушания по делу о депортации в Россию бывшего пособника нацистов Гельмута Оберлендера. Об этом сообщает РИА Новости.

В России против пожилого ветерана Третьего Рейха выдвинуты обвинения в убийстве мирных жителей во время Великой Отечественной войны. Заседание комиссии проходит в виртуальном формате. Изначально планировалось провести закрытые слушания, однако от этой идеи отказались.

Следственный комитет России считает Оберлендера причастным к расстрелу 27 тысяч человек в Ростовской области. В годы войны мужчина работал переводчиком зондеркоманды (формирование специального назначения в нацистской Германии — прим. «Ленты.ру») СС-10а. Члены этой группы массово расстреливали советских граждан и умерщвляли их в газовых камерах.

Сам Оберлендер утверждает, что он не причастен к убийствам, а в СС он оказался под угрозой расправы со стороны нацистов. После окончания войны немец бежал в Канаду, где получил гражданство, скрыв, что он принимал участие в работе зондеркоманды. Однако канадское правительство впоследствии лишило Оберлендера гражданства, поскольку вскрылось его сотрудничество с СС.

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