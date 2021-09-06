В России подготовили закрепляющий понятие «геноцид народов СССР» законопроект

В России подготовлен законопроект, нормативно закрепляющий понятия «нацизм», «фашизм» и «геноцид народов Советского Союза». Об этом рассказал генпрокурор Игорь Краснов в рамках международного научно-практического форума «Хабаровский процесс». Его слова приводит ТАСС.

Уточняется, что законопроект закрепляет незыблемость принципов международного права, которые признаны Уставом Нюрнбергского международного военного трибунала.

Генпрокуратура России в настоящее время готовит обращения в суды для признания фактами геноцида преступлений нацистов против мирного населения.

Ранее политолог Алексей Макаркин прокомментировал рассекреченные Федеральной службой безопасности России архивы об испытаниях биооружия Японии на гражданах СССР. По его утверждению, описываемые в документах события не являются закрытыми, но факт их рассекречивания говорит о смене политического курса в отношении Запада.