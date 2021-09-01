В России возбудили дело о расстреле мирных жителей украинскими карателями

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по факту расстрела мирных жителей в Орловской области нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Дело возбуждено по результатам проверки, которая была проведена по поручению председателя СКР Александра Бастрыкина на основании рассекреченных материалов, представленных управлением ФСБ России по Орловской области.

По версии следствия, в лесу в районе деревни Пешково Знаменского района обнаружены 28 человеческих скелетов с повреждениями костных останков, в том числе в виде огнестрельных ранений, что указывает на насильственную смерть.

Оккупация Орловской области длилась с октября 1941 года по август 1943 года. За этот период нацисты убили более 80 тысяч мирных жителей, а более 200 тысяч вывезли на каторгу в Германию.

В 1942 году по распоряжению командира 134-й пехотной дивизии вермахта генерала Ганса Шлеммера был создан немецкий карательный отряд «Украинская компания». Его участники устраивали расправы над местным населением, в том числе над детьми, женщинами и стариками.

