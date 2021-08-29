Бастрыкин поручил проверить факты организованных украинскими карателями казней

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил проверить рассекреченные факты казней мирного населения, которые были организованы украинскими карателями в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Там уточнили, что организацией проверки займется исполняющий обязанности руководителя следственного управления СК по Орловской области Павел Ермаков. По итогам работы он должен представить доклад.

Ранее стало известно, что управление ФСБ России по Орловской области рассекретило документы о массовых казнях мирных жителей в регионе. В частности, были раскрыты имена участников нацистского карательного отряда «Украинская компания», созданного в 1942 году по распоряжению командира 134-й пехотной дивизии вермахта генерала Ганса Шлеммера. Именно они устраивали расправы над местным населением, в том числе над детьми, женщинами и стариками.