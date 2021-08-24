ФСБ раскрыла документы об убийстве митрополита бандеровцами и гитлеровцами

ФСБ России в рамках проекта «Без срока давности» рассекретила документы об убийстве бандеровцами и гитлеровцами митрополита Алексия (Громадского), не пожелавшего переходить под юрисдикцию автокефальной церкви. О таких данных сообщает РИА Новости.

Среди документов оказалась справка, которая была направлена архиепископом Курским и Белгородским Питиримом председателю Совета по делам Русской православной церкви при Совете народных комиссаров СССР Георгию Карпову в июле 1944 года.

В материалах раскрыли, что гитлеровцы после оккупации Украины поддержали воссоздание автокефальной Украинской Церкви. Во главе нее поставили епископа Луцкого Поликарпа (Сикорского), и украинские националисты начали активно помогать раскольникам. К 1943 году борьба между двумя церковными направлениями приняла еще более острую форму.

«Участились случаи убийства бандеровцами автономных священников. Автокефалисты пошли дальше. Они решились уничтожить главного своего противника митрополита Алексия», — писал Питирим. При этом немцам также стала невыгодна усиливающаяся власть и влияние митрополита.

Кроме того, об убийстве митрополита стали говорить задолго до его смерти. Перед смертью он получил вызов от генерального комиссара города Луцка прибыть к нему по школьным делам. Утром в день убийства он предоставил автомобиль без всякой охраны.

«Через 20 минут после отъезда митрополита стали распространяться слухи, что Алексий и его спутники убиты», — докладывал священник. При этом машина с врачом была послана только ближе к вечеру.

По словам Питирима, один из очевидцев рассказал, что увидел в местном лесу разбитую машину, тела трех погибших и легко раненого митрополита, который просил помощи. Он обратился к крестьянам с просьбой о помощи, однако они отказались из-за страха перед бандеровцами.

Ранее ФСБ рассказала о воссоздании украинской автокефальной церкви гитлеровскими оккупантами, занявшими территорию Советской Украины в годы Великой Отечественной войны, которая всячески обслуживала их. Из материалов следует, что нацисты бросили руководство церкви, когда им пришлось отступать под ударами Красной армии.