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ФСБ раскрыла имена убивавших мирных граждан украинских карателей во время войны

ФСБ стали известны имена украинских карателей, участвовавших в Великой Отечественной войне
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Фото: Василий Савранский / РИА Новости

Управление ФСБ России по Орловской области смогло рассекретить данные о массовых казнях мирных жителей в регионе. В рамках проекта «Без срока давности» были раскрыты имена украинских карателей, участвующих в Великой Отечественной войне и расправляющихся с большим количеством людей. В распоряжении РИА Новости оказались протоколы допросов.

В частности, есть протокол, составленный после разговора с Александром Родиным, который нес службу в карательном отряде «Украинская компания». Он был создан в 1942-м по распоряжению командира 134-й пехотной дивизии вермахта генерала Ганса Шлеммера, в нем числились в основном граждане родом из Украины.

Подобные «бригады смерти» расправлялась с мирными людьми в Знаменском районе Орловской области. Убитыми из-за действий этих карателей оказались около 170 человек, в том числе дети, женщины и старики.

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