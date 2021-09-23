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В Канаде умер преследуемый Россией пособник нацистов Оберлендер

Проживавший в Канаде нацистский переводчик Оберлендер умер в возрасте 97 лет
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Фото: Toronto Star Newspapers Ltd.

В Канаде умер 97-летний пособник нацистов Гельмут Оберлендер, выдачи которого требовала Россия. Об этом сообщил телеканал CBC.

«Он щедро жертвовал на благотворительность, поддерживал свою церковь и был любящим семьянином. Его будет очень не хватать», — рассказали телеканалу в семье усопшего. В заявлении подчеркивается, что Оберлендер оставался сильным человеком, несмотря на трудности жизни.

В сентябре 2021 года Совет по иммиграции и делам беженцев Канады возобновил слушания о депортации Оберлендера в Россию. В годы Великой Отечественной войны немец работал переводчиком в зондеркоманде (формирование специального назначения в нацистской Германии — прим. «Ленты.ру») СС-10а. Его считают причастным к расстрелу 27 тысяч человек в Ростовской области.

Оберлендер утверждал, что работать с СС его заставили против воли, сам он никогда не участвовал в расстрелах. После окончания войны, немец бежал в Канаду, где получил гражданство, скрыв свое сотрудничество с Третьим Рейхом. Однако канадские власти вскоре узнали о прошлом Оберлендера и лишили его гражданства.

Бывший нацистский переводчик родился на Украине в 1924 году.

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