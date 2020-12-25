Россия объяснила нежелание Канады выдавать бывшего эсэсовца

Посольство России в Оттаве объяснило нежелание Канады выдавать бывшего эсэсовца Гельмута Оберлендера, обвиняемого в причастности к геноциду в Ростовской области. Заявление дипмиссии передает РИА Новости.

Несмотря на запрос России по делу об экстрадиции Оберлендера, власти Канады отказались от комментариев по этому поводу и не запрашивали в связи с этим никакие документы, отметили в посольстве. О диалоге с канадскими властями на эту тему дипломатам также ничего не известно.

Российские послы подчеркнули, что процедура лишения Оберлендера канадского гражданства явно затягивается, несмотря на то, что его вина подтверждается неоспоримыми фактами. «Очевидно, что влиятельные заступники карателя рассчитывают максимально отсрочить исполнение приговора Верховного суда Канады, пытаясь сохранить ему "канадскую прописку" до ухода из жизни», — заявили там.

В апреле Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело о геноциде более 30 тысяч жителей Ростовской области во время Великой Отечественной войны. Отмечалось, что к геноциду причастен и Гельмут Оберлендер.

Оберлендер родился в селе Молочанск Запорожской области Украины. Он был переводчиком в зондеркоманде СС-10 «а» под началом доктора Курта Кристмана. Их подразделение известно использованием на оккупированных территориях мобильных газовых камер.

В 1940-х и 1960-х годах несколько участников зондеркоманды СС-10 «а» было задержано и осуждено. Однако Оберлендеру удалось избежать уголовной ответственности, он скрылся от органов следствия сразу после капитуляции Германии. Он не отрицает своей службы в зондеркоманде, но заявляет о непричастности к массовым убийствам.

В декабре 2019 года Верховный суд Канады лишил Оберлендера ранее выданного гражданства, поскольку он скрыл от властей страны факт участия в деятельности зондеркоманды СС-10 «а». Поданную им апелляцию рассматривать отказались.