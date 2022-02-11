Оценена необходимость войны в Донбассе для США

США не нужна война в Донбассе, так как они хотят оставить Украину как раздражающий фактор для России и повод для сплочения стран Европы под эгидой Вашингтона. Так оценил необходимость конфликта для Вашингтона военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин, передает News.ru.

Эксперт подчеркнул, что Украине не нужна война, но она давно хочется избавиться от Донбасса, так как он для Киева «как чемодан без ручки». «США тоже не надо войны, потому что они понимают, что если на Украине начнется война — то Украина потеряет очень много своей территории, и Украины как таковой не будет», — заключил он.

Литовкин добавил, что в случае нападения вооруженных сил Украины на Донбасс России «волей-неволей» придется защитить местных жителей и нанести удар по украинской армии. По его мнению, конфликт не обойдется несколькими днями.

«Но я вспоминаю про ситуацию в Крыму. Украинцы не произвели там ни одного выстрела, а некоторые еще и перешли служить в российскую армию», — напомнил обозреватель. Он выразил сомнение в том, что украинские солдаты готовы сражаться с Москвой «непонятно за чьи интересы».

Ранее президент США Джо Байден заявил, что гражданам страны необходимо незамедлительно покинуть Украину. Он призвал американцев «сейчас же» покинуть Украину, поскольку в стране может обостриться ситуация. «Это не то же самое, что иметь дело с террористической организацией. Мы имеем дело с одной из самых крупных армий мира», — заключил он.