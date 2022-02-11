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Главу МИД Киргизии вызвали на допрос в Генпрокуратуру

Главу МИД Киргизии Казакбаева вызвали на допрос по делу о границе с Таджикистаном

Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Министра иностранных дел Киргизии Руслана Казакбаева вызвали на допрос в Генпрокуратуру республики. Об этом сообщает 24.kg со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что вызов главы МИД на допрос касается дела о киргизско-таджикской границе.

В 2009 году тогдашний секретарь Совета безопасности республики, а ныне лидер оппозиционной партии «Бутун Кыргызстан» Адахан Мадумаров подписал протокол рабочей встречи глав госорганов Киргизии и Таджикистана. В документе было указано, что Бишкек взял в аренду на 49 лет участок земли в пять гектаров у соседней республики. По версии следствия, Мадумаров не имел полномочий для его подписания.

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В настоящее время таджикская сторона считает эту территорию своей, а Киргизия — неучтенным участком границы.

На момент подписания документа нынешний глава МИД Казакбаев занимал должность первого замминистра иностранных дел, а также, по предварительным данным, находился в составе делегации, которая ездила в Баткенскую область.

Ранее стало известно, что в парламенте Киргизии была создана комиссия, которая рассмотрит возможность привлечения Мадумарова к ответственности.

27 января на границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка, в результате которой погибли два мирных жителя и были ранены десять человек. Это не первый подобный конфликт между республиками: в апреле 2021 года одна из перестрелок переросла в масштабные бои. Причиной послужил давний территориальный спор.

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Алиса Реброва
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