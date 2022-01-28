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Выросло число погибших в ходе конфликта на границе Киргизии и Таджикистана

В Таджикистане водитель скорой помощи погиб в результате конфликта на границе с Киргизией

Фото: Telegram-канал Sputnik Таджикистан

Число погибших в ходе конфликта на границе Киргизии и Таджикистана выросло до двух человек. Об этом в пятницу, 28 января, сообщает «Sputnik Таджикистан».

Пресс-служба Пограничных войск Таджикистана сообщила, что 62-летний водитель скорой помощи Шарипов Абдулатиф Рабиевич вывозил людей из приграничного села Ходжаи-Аало и погиб от взрыва миномета с киргизской стороны. Ранее стало известно о гибели еще одного гражданина Таджикистана, жителя села 1986 года рождения. Во дворе его дома разорвался снаряд, выпущенный со стороны Киргизии.

В пресс-службе Погранвойск добавили, что ранены шестеро военнослужащих и четыре мирных жителя Таджикистана.

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С киргизской стороны пострадали 11 военнослужащих.

Перестрелка на границе двух республик случилась накануне. Стороны возложили друг на друга вину за начало конфликта. Позже они договорились о прекращении огня.

В конце апреля на границе Киргизии и Таджикистана вспыхнула перестрелка, которая переросла в полномасштабные бои. Причиной послужил давний территориальный спор между двумя республиками из-за водораспределительного пункта. Погибли десятки людей, сотни пострадали. Стороны обвинили друг друга в провокации.

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София Сарджвеладзе
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