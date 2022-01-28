В Таджикистане подтвердили прекращение перестрелки на границе с Киргизией

Стрельба на границе Таджикистана и Киргизии, где накануне произошел вооруженный конфликт, прекратилась. Об этом РИА Новости заявили в пресс-службе главы Согдийской области Таджикистана.

Согласно заявлению представителя местных властей, в ходе переговоров главы Согдийской области с губернатором Баткенской области Киргизии достигнута договоренность о прекращение огня. Он расскзаал, что дороги открыты, а войска выводятся. Совместная комиссия приступит к расследованию инцидента утром 28 января, отметил собеседник издания. Данные о количестве раненных и погибших уточняются, добавил он.

До этого о решении двух стран прекратить огонь на границе объявили в погранслужбе Киргизии. В пресс-службе ведомства отметили, что по итогам переговоров были достигнуты договоренности о прекращении огня, об отводе стянутых к границе дополнительных сил и средств и об открытии движения по автодороге Баткен-Исфана.

Ранее сообщалось, что число пострадавших киргизских военнослужащих в результате перестрелки на границе с Таджикистаном увеличилось до 11 человек. По данным министерства здравоохранения страны, все пострадавшие госпитализированы в состоянии средней тяжести. До этого сообщалось о семи раненых гражданах Киргизии.

