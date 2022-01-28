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Киргизия и Таджикистан договорились прекратить огонь

Погранслужба Киргизии: Бишкек и Душанбе договорились о полном прекращении огня на границе

Фото: Сыргак Бактыяров / РИА Новости

Киргизия и Таджикистан договорились о полном прекращении огня на границе. Об этом сообщила погранслужба Киргизии, передает РИА Новости.

В пресс-службе ведомства отметили, что по итогам переговоров были достигнуты договоренности о прекращении огня, об отводе стянутых к границе дополнительных сил и средств, об открытии движения по автодороге Баткен-Исфана. Кроме того, было решено организовать совместные патрули из сотрудников правоохранительных органов Кыргызстана и Таджикистана в приграничных районах с целью недопущения конфликтов.

Перестрелка на границе Киргизии и Таджикистана произошла 27 января. В ходе столкновения один человек погиб, еще 17 пострадали. По данным киргизской стороны, стрельбу устроили таджикские пограничники. В Душанбе с такой оценкой не согласны и заявляют, что столкновение спровоцировала атака на автомобили их граждан.

Марина Совина
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