Россиянка в купальнике станцевала перед публикой и взорвала соцсети

Танцовщица, хореограф и педагог из Санкт-Петербурга Лидия Клещина в откровенном образе станцевала перед публикой и взорвала соцсети. Ролик, ставший вирусным, она опубликовала на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Инфлюэнсерша с никнеймом lidia.kleschina снялась в городе Мурино в черных микрошортах и ультракоротком топе, исполняя танцевальные движения.

Поверх данных изделий хореограф надела неоновый купальник. В качестве обуви она выбрала ботфорты в тон. При этом девушка собрала волосы в высокий хвост и надела солнцезащитные очки. «Профессионально показываю язык на районе», — иронично подписала россиянка.

Пользователей сети впечатлила форма Клещиной в комментариях под постом. «Физическая подготовка — мое почтение», «Ну я теперь ваш фанат, что дальше делать?», «Вам нужно на мировую сцену! Ну это же нереально так двигаться!?», «Паническую атаку она атакует первой», — восхитились они.

В июне 55-летняя телеведущая без штанов станцевала на камеру и смутила фанатов. Американская телеведущая и бизнесвумен Бетенни Франкель позировала перед камерой в укороченном сером худи и синих трусах с низкой посадкой.

