Из-за стрельбы на киргизско-таджикской границе погиб мирный житель

Один человек погиб, еще 17 пострадали в ходе стрельбы, начавшейся на границе Киргизии и Таджикистана, сообщает «Азия-Плюс».

Инцидент случился в местности Торт-Кочо Баткенского района. Жертвой военного столкновения на границе стал житель таджикистанского села Ходжаи Аъло Обидчон Туйчиев. Снаряд, выпущенный с киргизской стороны, попал в его дом.

По данным киргизской стороны, стрельбу устроили таджикские пограничники. Сначала они без причин перекрыли дорогу Баткен — Исфана, а затем открыли минометный огонь, утверждают местные жители. В Душанбе с такой оценкой не согласны и заявляют, что столкновение спровоцировала атака на автомобили их граждан — их якобы закидали камнями.

Среди раненых оказался таджикский чиновник — помощник мэра крупного города Исфара. Он вместе с руководителем города Баховаддином Баходурзода выехал на место вооруженного инцидента. Также в больницы были доставлены около десяти военнослужащих с обеих сторон конфликта. Большинство из них — с осколочными ранениями.

Последствия стрельбы

Власти начали эвакуацию ближайших к границе сел. «Помещения школ имени Ленина, Боконбаева и № 3 города Баткена подготовлены для приема 300 граждан. Жители сел Максат, Кулунду, Сада на личных автомашинах эвакуируются к родственникам в Лейлекский район», — говорится в заявлении ведомства МЧС Киргизии. Также сообщается об эвакуации жителей села Орто-Боз, Жака-Орук, Уч-Добо, Самаркандек и Ак-Сай.

Также из-за пограничного ЧП оказалась повреждена высоковольтная линия электропередач. Из-за обрыва ЛЭП большинство вышеуказанных киргизских сел, а также несколько населенных пунктов Таджикистана, остались без энергоснабжения.

В зону ЧП прибыли представители власти обеих сторон, ведутся переговоры о прекращении огня. О необходимости немедленно прекратить стрельбу также заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

Тем не менее, интенсивная перестрелка продолжается до сих пор. В частности, Государственный комитет национальной безопасности Таджикистана обвинил Киргизию в продолжении «массированных обстрелов» территории сопредельной республики. Погранслужба Киргизии, в свою очередь, обвинила таджикскую сторону в нарушении режима прекращения огня.

Давний конфликт

Граница Киргизии и Таджикистана периодически становится зоной конфликта между местными жителями и пограничниками обеих стран. Причиной являются спорные участки, где невозможно определить четкую разметку границы между государствами.

В конце апреля 2021 года на спорной границе вспыхнула перестрелка, которая переросла в полномасштабные бои и погромы. Причиной послужил давний территориальный спор между двумя республиками из-за водораспределительного пункта. Тогда погибли десятки людей, сотни пострадали. Стороны обвинили друг друга в провокации.