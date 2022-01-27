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В Киргизии начали эвакуацию ближайших к границе сел и деревень

МЧС Киргизии организовало эвакуацию жителей из-за пограничного конфликта
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Киргизские власти начали эвакуацию ближайших к границе сел из-за перестрелки между военными Киргизии и Таджикистана. О начале операции по эвакуации сообщает 24.kg со ссылкой на МЧС республики.

«Помещения школ имени Ленина, Боконбаева и № 3 города Баткена подготовлены для приема 300 граждан. Жители сел Максат, Кулунду, Сада на личных автомашинах эвакуируются к родственникам в Лейлекский район», — говорится в заявлении ведомства. Также сообщается об эвакуации жителей села Орто-Боз, Жака-Орук, Уч-Добо, Самаркандек и Ак-Сай.

Большинство из этих сел остались без света из-за повреждения линии электропередач. По сообщениям киргизской стороны, разрыв на ЛЭП произошел из-за обстрела таджикскими пограничниками. Свет отключен и в ближайших к зоне конфликта населенных пункта Таджикистана.

О начале перестрелки на границе двух среднеазиатских республик стало известно в четверг, 27 января. На место уже прибыли представители власти обеих сторон, ведутся переговоры о прекращении огня. О необходимости немедленно прекратить стрельбу заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

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Дмитрий Настасьев
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