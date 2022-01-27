Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Житель Таджикистана погиб в ходе столкновения на границе с Киргизией

Азия-Плюс: в ходе конфликта на таджикско-киргизской границе погиб мирный житель
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Владимир Пирогов / Reuters

В ходе приграничного конфликта между вооруженными силами Таджикистана и Киргизии погиб мирный житель, гражданин Таджикистана. Снаряд, выпущенный с киргизской стороны, попал в его дом, сообщает «Азия-Плюс».

Жертвой военного столкновения на границе стал житель села Ходжаи Аъло Обидчон Туйчиев — он скончался от полученных ранений. Сообщается, что в районе села продолжается интенсивная перестрелка.

Ранее стало известно о ранении шестерых военнослужащих Таджикистана. Солдат доставили в больницу ближайшего крупного города Исфара. С киргизской стороны также сообщили о госпитализации военных — четверых солдат Киргизии везут в областную больницу с осколочными ранениями.

Материалы по теме:
«В местной элите идет борьба» Кто стоял за массовыми протестами в Казахстане и могут ли они захлестнуть всю Среднюю Азию
«В местной элите идет борьба»Кто стоял за массовыми протестами в Казахстане и могут ли они захлестнуть всю Среднюю Азию
20 января
На границе Таджикистана и Киргизии начались бои. Стороны стягивают тяжелую технику. Среди мирных жителей есть раненые
На границе Таджикистана и Киргизии начались бои.Стороны стягивают тяжелую технику. Среди мирных жителей есть раненые
29 апреля

В Бишкеке в начале конфликта обвинили Таджикистан — якобы таджикские пограничники сначала без причин перекрыли дорогу, а затем первыми открыли огонь. В Душанбе с такой оценкой не согласны и заявляют, что столкновение спровоцировала атака на автомобили их граждан — их якобы закидали камнями.

В ходе инцидента стороны применяли не только стрелковое оружие, но и гранатометы и минометы. В район происшествия стягивают дополнительные силы, жителей эвакуируют из ближайших сел. По состоянию на 20.00 по московскому времени периодические перестрелки на границе продолжаются.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Дмитрий Настасьев
Обсудить
Последние новости
Госдеп раскритиковал политику Кадырова
Евросоюз обвинил Северную Корею в угрожающих всему миру испытаниях
Обвиненный в изнасиловании подростка принц Эндрю потребовал суда присяжных
Названы самые опасные страны для путешествий в 2022 году
Избившим фигуриста Соловьева россиянам предъявили обвинение
Раскрыта эффективность и безопасность бустерных вакцин
Центробанк нашел в идеях Минфина риски для России
В Турции рассказали о планах Эрдогана спустить Зеленского «с небес на землю»
Россиянка упаковала в чемодан старинный предмет и пошла под суд
Женщина рассказала о странных изменениях тела после прививки от коронавируса
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter