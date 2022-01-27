Житель Таджикистана погиб в ходе столкновения на границе с Киргизией

В ходе приграничного конфликта между вооруженными силами Таджикистана и Киргизии погиб мирный житель, гражданин Таджикистана. Снаряд, выпущенный с киргизской стороны, попал в его дом, сообщает «Азия-Плюс».

Жертвой военного столкновения на границе стал житель села Ходжаи Аъло Обидчон Туйчиев — он скончался от полученных ранений. Сообщается, что в районе села продолжается интенсивная перестрелка.

Ранее стало известно о ранении шестерых военнослужащих Таджикистана. Солдат доставили в больницу ближайшего крупного города Исфара. С киргизской стороны также сообщили о госпитализации военных — четверых солдат Киргизии везут в областную больницу с осколочными ранениями.

В Бишкеке в начале конфликта обвинили Таджикистан — якобы таджикские пограничники сначала без причин перекрыли дорогу, а затем первыми открыли огонь. В Душанбе с такой оценкой не согласны и заявляют, что столкновение спровоцировала атака на автомобили их граждан — их якобы закидали камнями.

В ходе инцидента стороны применяли не только стрелковое оружие, но и гранатометы и минометы. В район происшествия стягивают дополнительные силы, жителей эвакуируют из ближайших сел. По состоянию на 20.00 по московскому времени периодические перестрелки на границе продолжаются.