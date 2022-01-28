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Число пострадавших киргизских военных на границе с Таджикистаном выросло до 11

В Киргизии заявили об 11 пострадавших военных в перестрелке на границе с Таджикистаном

Фото: Сыргак Бактыяров / РИА Новости

Число пострадавших киргизских военнослужащих в результате перестрелки на границе с Таджикистаном увеличилось до 11 человек. Об этом сообщает Sputnik Киргизия в Telegram-канале со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

По данным ведомства, все пострадавшие госпитализированы в состоянии средней тяжести. До этого сообщалось о семи раненых гражданах Киргизии.

Ранее Киргизия и Таджикистан договорились о полном прекращении огня на границе. В пресс-службе погранслужбы Киргизии отметили, что по итогам переговоров были достигнуты договоренности о прекращении огня, об отводе стянутых к границе дополнительных сил и средств, об открытии движения по автодороге Баткен-Исфана.

Перестрелка на границе Киргизии и Таджикистана произошла 27 января. В ходе столкновения один человек погиб, более 10 пострадали. По данным киргизской стороны, стрельбу устроили таджикские пограничники. В Душанбе с такой оценкой не согласны и заявляют, что столкновение спровоцировала атака на автомобили их граждан.

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Марина Совина
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