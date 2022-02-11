Мировая экономика столкнулась с новой угрозой

Поставки дизельного топлива продолжают сокращаться, создавая новую угрозу для мировой экономики. Нефтеперерабатывающие предприятия столкнулись с быстрым восстановлением спроса после пандемии и пытаются за ним успеть, но таким образом лишь усугубляют глобальный дефицит энергоносителей, который уже привел к росту цен на газ, уголь и сырую нефть. Об этом сообщает агентство Reuters.

Импорт дизельного топлива из США и Азии, от которого зависит Европа, в последние недели был ограничен из-за роста внутреннего потребления в промышленности и автомобилистами. Запасы газойля (один из видов дешевого дизельного топлива) на европейских складах в зоне переработки и хранения нефти Амстердам-Роттердам-Антверпен (ARA) снизились на прошлой неделе на 2,5 процента.

По данным консалтинговой компании Insights Global, региональные запасы находятся на самом низком для этого сезона уровне с 2008 года. «Спрос на дизельное топливо в северо-западной Европе, похоже, растет, но сокращение нефтеперерабатывающих мощностей по сравнению с допандемийным периодом и низкий уровень импорта оказывают серьезное давление на рынок», — считают в компании.

7 февраля цены на дизельное топливо в Северо-Западной Европе достигли 114 долларов за баррель — самый высокий показатель с сентября 2014 года. Аналитики отмечают, что цены на дизельное топливо в последние месяцы вплотную приблизились к уровню 2007-2008 годов. По прогнозам, цены на сырую нефть достигнут во второй половине 2022 года 100 долларов за баррель.

Нефтеперерабатывающие предприятия обычно реагируют на высокий спрос и низкие запасы увеличением объемов производства. Однако в настоящее время мировая нефтеперерабатывающая отрасль находится в напряженной ситуации, так как в 2021 году ее мощности сократились впервые за 30 лет. Увеличение объемов производства дизельного топлива также потребует более высоких, чем обычно, темпов переработки нефти на предприятиях.

Дефицит дизельного топлива приведет к дальнейшему росту стоимости энергоносителей и транспортных расходов и усилит давление на розничные цены. «Поскольку спрос на топливо в ближайшие 10-15 лет, скорее всего, будет расти, а предложение не сможет ему соответствовать, я бы в будущем ожидал большей волатильности цен на топливо», — считает аналитик банка UBS Джованни Стауново.

Власти стран Европы продолжают принимать разные меры во избежание возможного дефицита электроэнергии в регионе. Например, недавно правительство Франции официально разрешило угольным электростанциям страны сжигать больше угля, чтобы удовлетворить высокий спрос.