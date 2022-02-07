Уголь поможет европейской стране избежать энергокризиса

Власти Франции временно разрешили угольным электростанциям сжигать больше угля во избежание возможного дефицита электроэнергии. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Согласно указу, опубликованному 6 февраля в официальном вестнике республики Journal Officiel, правительство официально увеличило лимит на работу угольных электростанций в январе и феврале. Таким образом уголь поможет Франции избежать энергетического кризиса на фоне роста цен на топливо.

В январе и феврале угольным электростанциям в европейской стране позволят работать около тысячи часов, что на 300 часов выше лимита, установленного в 2019 году для ограничения выбросов углерода.

В зимний период уголь играет очень важную роль в энергосистеме Европы несмотря на то, что властям приходится ограничивать его использование из-за климатических проблем. Тем не менее в начале года министерство экологии Франции предложило ослабить ограничения. Этот шаг необходим для обеспечения надежного снабжения в период высокого потребления электроэнергии в холодные зимние месяцы.

Оператор энергосистемы страны Reseau de Transport d'Electricite еще в декабре 2021 года предупредил, что в случае резкого похолодания и недостаточного количества ветряной генерации Франция рискует столкнуться с дефицитом электроэнергии.

Рекордные цены на энергоносители ранее побудили правительство Франции проанализировать энергетическую самостоятельность страны. Для снижения зависимости в импорте правительство объявило о строительстве новых ядерных реакторов. Помимо прочего, они должны помочь Франции в достижении целей Парижского соглашения и сохранить цены на электроэнергию для потребителей на разумном уровне.