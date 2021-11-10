Франция построит ядерные реакторы ради спасения планеты

Франция построит ядерные реакторы, чтобы уменьшить зависимость страны от импорта энергоресурсов и достичь целей Парижского соглашения, выполнение которых необходимо для спасения планеты. Об этом заявил президент Эммануэль Макрон, сообщает Reuters.

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«Мы собираемся впервые за десятилетия возобновить строительство ядерных реакторов в нашей стране и продолжить разработку возобновляемых источников энергии», — рассказал Макрон. Такое решение, по словам президента, гарантирует достижение нулевых выбросов углекислого газа к 2050 году. Макрон отметил, что строительство ядерных реакторов поможет обеспечить энергетическую независимость Франции и сохранить цены для потребителей на разумном уровне.

Энергетический кризис, с которым столкнулась Европа, вызвал рекордный рост цен на энергоносители. В начале своего президентского срока Макрон пообещал сократить долю ядерной энергетики в структуре энергоснабжения Франции с 75 до 50 процентов к 2035 году. Но рекордные цены на энергию заставили правительство пересмотреть отношения к ядерной энергетике. Однако не все страны согласны с таким решением: Германия после ядерной катастрофы на Фукусиме ускорила процесс отказа от реакторов.

Greenpeace уже раскритиковал решение французских властей. По мнению экологической организации, план строительства новых реакторов «оторван от реальности». По словам экологов, ядерная энергетика устарела и не может использоваться в условиях чрезвычайной климатической ситуации. Тем не менее ряд стран, включая Россию, желают включить атомную энергию в новую зеленую политику Евросоюза. По словам сторонников ядерной энергетики, она не производит опасных для природы выбросов, а значит, может считаться экологически «чистой».