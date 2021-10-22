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Япония возродит свой «ядерный потенциал»

Япония утвердила новую политику для достижения углеродной нейтральности к 2050 году
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Фото: Richard Atrero De Guzman / Globallookpress.com

Япония утвердила новую энергетическую политику, которая предполагает развитие возобновляемых источников энергии и возрождение своего «ядерного потенциала» в виде АЭС (атомных электростанций). Такие правила необходимы, чтобы достичь углеродной нейтральности, сообщает Associated Press.

Энергетический план предусматривает резкое увеличение использования чистых источников энергии. Япония обязалась сократить свои выбросы на 46 процентов по сравнению с уровнем 2013 года, чтобы достичь углеродной нейтральности к 2050 году. На данный момент доля возобновляемых источников энергии в стране составляет 22-24 процента. Одними из основных источников станут атомные электростанции.

После катастрофы на АЭС «Фукусима» в 2011 году Япония почти заморозила эту отрасль, закрыв 24 из 54 работоспособных атомных реакторов и введя строгие стандарты безопасности. По мнению кабмина, перезапуск реакторов является ключом к достижению целевых показателей. «Решительное энергосбережение, максимальное продвижение возобновляемых источников энергии и безопасный перезапуск ядерных реакторов — это ключ к решению», — заявил министр экономики и промышленности Японии Коичи Хагиуда.

План правительства также предусматривает, что ядерная энергетика должна обеспечивать около 20-22 процентов энергогенерации в Японии. При этом в плане развития не упоминалось о возможности создания новых ядерных реакторов, несмотря на подобные призывы со стороны некоторых представителей промышленности и законодателей, поддерживающих развитие ядерной энергетики. В числе прочего, Япония проводит исследования и разработки малых модульных реакторов (SMR), которые могут стать экологически чистыми, доступными и безопасными вариантами ядерной энергии.

При этом японцы заявили, что ядерный потенциал не вызовет зависимость энергетики. Эксперты указали, что для достижения целевых показателей потребуется перезапустить около 30 реакторов. Кроме этого, Япония займется развитием водородной, аммиачной и ветроэнергетики.

Ранее британское правительство решило сократить вредные выбросы углекислого газа и спасти планету от климатического кризиса за счет развития ядерной энергетики. По данным аналитиков EDF Energy, АЭС сможет в течение 60 лет обеспечивать низкоуглеродной энергией около 6 миллионов домов.

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