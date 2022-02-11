Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

На родине Tesla продали миллион электромобилей

Калифорния стала первым штатом США с миллионом электрокаров

Фото: Aly Song / Reuters

Калифорния, родина компании Tesla, стала первым штатом США, в котором продали более миллиона электрических автомобилей. На достижение символического рубежа штату потребовалось 11 лет. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По состоянию на 31 декабря в Калифорнии было зарегистрировано 663 014 электрических автомобилей и 379 125 гибридных (они могут ехать на бензине, если закончился заряд аккумулятора). Из них почти четверть продали в 2021 году — это 12 процентов от всех легковых автомобилей, проданных в штате.

Материалы по теме:
Россия годами загрязняла природу выбросами. Сколько будет стоить спасение страны от климатической катастрофы?
Россия годами загрязняла природу выбросами.Сколько будет стоить спасение страны от климатической катастрофы?
22 ноября
Не въезжаем. В России разработали план перехода на электромобили. Что с ним не так?
Не въезжаем.В России разработали план перехода на электромобили. Что с ним не так?
28 сентября

Самые первые электромобили в Калифорнии начали появляться в 2010 году — это модели Nissan Leaf и Chevrolet Volt. Компания Tesla начала производство своего электроседана в 2012 году и вскоре Model S стала самым популярным электрокаром в Калифорнии. Почти 75 процентов всех проданных в 2021 году автомобилей на аккумуляторах в штате пришлись на электромобиль Tesla. Население Калифорнии оказалось идеальным для сбыта электромобилей — оно переживает за экологию и одержимо новыми технологиями. Помимо этого, в штате существует система скидок на покупку многих электрических или гибридных моделей, а водителям электрокаров позволяют ездить по выделенной полосе.

После нескольких лет медленного роста продажи электромобилей на нескольких ключевых рынках по всему миру сейчас ускоряются из-за расширения модельного ряда и адаптации потребителей к новым технологиям. По оценкам Bloomberg, люди резко начнут покупать электрокары, когда на них будет приходиться не менее 10 процентов продаж всех новых автомобилей в мире.

Администрация президента США Джо Байдена пытается подтолкнуть людей к переходу на электрокары. Недавно федеральное правительство объявило о выделении почти пяти миллиардов долларов на строительство тысяч станций для зарядки электромобилей.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
В России указали на подозрительную деталь в ситуации с допинг-тестом Валиевой
В России отреагировали на запрос Украины по поводу военной деятельности
Ким Кардашьян поручила японцам построить два дома
Сотрудники СБУ открыли стрельбу по копателям янтаря с бензопилами
Спрос на наручники вырос в восемь раз в преддверии Дня святого Валентина
Российский фондовый рынок закрылся падением
Доктор Комаровский предупредил об опасности низкой активности у ребенка
Илона Маска обвинили в жестоком обращении с животными
Австрийский экономический союз призвал власти страны признать «Спутник V»
На родине Tesla продали миллион электромобилей
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.