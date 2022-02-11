На родине Tesla продали миллион электромобилей

Калифорния, родина компании Tesla, стала первым штатом США, в котором продали более миллиона электрических автомобилей. На достижение символического рубежа штату потребовалось 11 лет. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По состоянию на 31 декабря в Калифорнии было зарегистрировано 663 014 электрических автомобилей и 379 125 гибридных (они могут ехать на бензине, если закончился заряд аккумулятора). Из них почти четверть продали в 2021 году — это 12 процентов от всех легковых автомобилей, проданных в штате.

Самые первые электромобили в Калифорнии начали появляться в 2010 году — это модели Nissan Leaf и Chevrolet Volt. Компания Tesla начала производство своего электроседана в 2012 году и вскоре Model S стала самым популярным электрокаром в Калифорнии. Почти 75 процентов всех проданных в 2021 году автомобилей на аккумуляторах в штате пришлись на электромобиль Tesla. Население Калифорнии оказалось идеальным для сбыта электромобилей — оно переживает за экологию и одержимо новыми технологиями. Помимо этого, в штате существует система скидок на покупку многих электрических или гибридных моделей, а водителям электрокаров позволяют ездить по выделенной полосе.

После нескольких лет медленного роста продажи электромобилей на нескольких ключевых рынках по всему миру сейчас ускоряются из-за расширения модельного ряда и адаптации потребителей к новым технологиям. По оценкам Bloomberg, люди резко начнут покупать электрокары, когда на них будет приходиться не менее 10 процентов продаж всех новых автомобилей в мире.

Администрация президента США Джо Байдена пытается подтолкнуть людей к переходу на электрокары. Недавно федеральное правительство объявило о выделении почти пяти миллиардов долларов на строительство тысяч станций для зарядки электромобилей.