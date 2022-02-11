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Мужчина получил по почте потерянную 11 лет назад за границей вставную челюсть

Мужчина воссоединился с потерянным во время отпуска 11 лет назад зубным протезом

Фото: @PA

Житель английского города Сталибридж, графство Большой Манчестер, получил по почте вставную челюсть, которую потерял 11 лет назад во время отпуска в Испании. Об этом сообщает BBC News

63-летний Пол Бишоп рассказал, что 11 лет назад проводил отпуск за границей в испанском городе Бенидорм. Во время вечеринки он переборщил с сидром, и его стошнило в мусорное ведро. «Когда мы направились в следующий бар, друг повернулся ко мне и спросил, где мой зубной протез», — отметил он. Мужчина вернулся на вечеринку и отчаянно искал свою вставную челюсть, но безуспешно.

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Англичанин был поражен, когда спустя 11 лет воссоединился со своими протезами, получив их по почте. Сначала он подумал, что его разыгрывают.

Оказалось, что челюсть нашли на свалке и передали местным властям. «Они проанализировали ДНК, установили мой адрес и отправили ее по почте», — пояснил англичанин.

Мужчина счел эту историю невероятной. «Все знают о моих знаменитых зубах... Мне придется открыть Сталибриджский музей зубов!» — пошутил он.

Ранее сообщалось, что к жительнице Техаса, США, в Рождество вернулось потерянное 18 лет назад кольцо. Украденное у женщины украшение нашлось в автомате для мелочи и было передано в бюро находок.

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Алиса Дмитриева
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Мужчина получил по почте потерянную 11 лет назад за границей вставную челюсть
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