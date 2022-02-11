Мужчина получил по почте потерянную 11 лет назад за границей вставную челюсть

Житель английского города Сталибридж, графство Большой Манчестер, получил по почте вставную челюсть, которую потерял 11 лет назад во время отпуска в Испании. Об этом сообщает BBC News

63-летний Пол Бишоп рассказал, что 11 лет назад проводил отпуск за границей в испанском городе Бенидорм. Во время вечеринки он переборщил с сидром, и его стошнило в мусорное ведро. «Когда мы направились в следующий бар, друг повернулся ко мне и спросил, где мой зубной протез», — отметил он. Мужчина вернулся на вечеринку и отчаянно искал свою вставную челюсть, но безуспешно.

Англичанин был поражен, когда спустя 11 лет воссоединился со своими протезами, получив их по почте. Сначала он подумал, что его разыгрывают.

Оказалось, что челюсть нашли на свалке и передали местным властям. «Они проанализировали ДНК, установили мой адрес и отправили ее по почте», — пояснил англичанин.

Мужчина счел эту историю невероятной. «Все знают о моих знаменитых зубах... Мне придется открыть Сталибриджский музей зубов!» — пошутил он.

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