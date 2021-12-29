Украденное 18 лет назад кольцо вернулось к владелице в Рождество

К жительнице Техаса, США, в Рождество вернулось потерянное 18 лет назад кольцо. Об этом сообщает сайт телеканала Reality TV World.

Нора Константино рассказала, что в 2003 году у нее случилась череда неприятных и мрачных событий: сначала ее мать умерла от рака груди, а через пару месяцев к ней домой ворвались грабители и украли практически все, в том числе украшения из шкатулки, среди которых было кольцо, которое ей подарили после окончания школы.

В 2017 году сотрудница Федерального кредитного союза учителей города Абилин Менди Вадли сказала, что украденное у женщины кольцо нашлось в автомате для мелочи и было передано в бюро находок. Вадли решила разыскать владелицу украшения и выяснила, в какой школе выпускникам дарили подобные перстни. Она связалась со школой, а ее представители организовали рождественскую встречу выпускников, чтобы вернуть вещь Константино.

В итоге спустя почти 20 лет американка воссоединилась с памятным украшением.

Ранее сообщалось, что Джим О'Брайен из американского города Уорик, штат Род-Айленд, внезапно нашел украденное 20 лет назад кольцо отца благодаря фотографии в Facebook. Джим связался с автором публикации, которая рассказала, что недавно переехала в новый дом и нашла украшение в одном из шкафов.

