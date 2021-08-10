Мужчина листал ленту в соцсетях и внезапно нашел украденное 20 лет назад кольцо

Джим О'Брайен (Jim O'Brien) из американского города Уорик, штат Род-Айленд, внезапно нашел украденное 20 лет назад кольцо отца благодаря фотографии в Facebook. Об этом сообщаетcя на сайте телеканала WJAR.

Два десятилетия назад Джим устроил вечеринку в доме родителей и пригласил друзей. Как выяснилось позже, один из гостей украл кольцо его отца Боба О'Брайена (Bob O'Brien), которое тот получил после окончания Бостонского университета. Мужчина надевал украшение перед походами в рестораны с женой и на другие важные мероприятия.

Однажды Джим зашел в Facebook-сообщество жителей города Уорик. Он листал ленту соцсети и неожиданно наткнулся на фотографию украденного 20 лет назад кольца. Джим связался с автором публикации, которая рассказала, что недавно переехала в новый дом и нашла украшение в одном из шкафов.

Когда Боб получил кольцо обратно, он сначала не поверил своим глазам. «Я долгое время чувствовал себя виноватым из-за того, что случилось с этим кольцом. Я просто счастлив, что оно вернулось к отцу», — признался Джим.

Ранее сообщалось, что жительница американского города Баррингтон, штат Нью-Гэмпшир, нашла на дне пруда кольцо, которое ее муж потерял 53 года назад. Мужчина потерял купленное к выпускному вечеру украшение, когда бросал камни в пруд.