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В Финляндии оценили предложения России по гарантиям безопасности

Глава МИД Финляндии: все страны ЕС имеют право участвовать в дискуссиях по безопасности
Пекка Хаависто

Пекка Хаависто. Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Продолжение диалога по европейской безопасности и принятие решений, учитывающих интересы всех сторон, крайне важно. Об этом заявил глава МИД Финляндии Пекка Хаависто, оценивая российские предложения по гарантиям безопасности, передает РИА Новости.

«В проведенных в последние недели дискуссиях широко констатируется, что основные принципы европейской архитектуры безопасности не должны быть поставлены под угрозу», — рассказал дипломат. Он подчеркнул, что каждая страна вправе самостоятельно принимать решения об обеспечении собственной безопасности. Хаависто назвал мысль о сферах интересов в Европейском союзе (ЕС) неприемлемой и утратившей свою актуальность.

«Россия выразила свои собственные опасения, однако важно отметить, что она не единственная, кого волнует текущая обстановка», — заключил глава финского МИД. По его словам, все страны Европы имеют право участвовать в дискуссиях по безопасности.

Ранее зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский призвал США смириться с тем, что мир меняется, и Вашингтон теперь не является единственным глобальным местом силы. Дипломат опроверг обвинения представителя Госдепа США Неда Прайса в том, что Москва собиралась сфабриковать факты агрессии Украины в адрес России, что могло бы стать поводом для начала военных действий.

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Екатерина Андреева
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