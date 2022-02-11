Зампостпреда в ООН рассказал об «мегафонной» дипломатии США

США должны смириться с тем, что мир меняется, и Вашингтон теперь не является единственным глобальным местом силы, заявил зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский в интервью РИА Новости .

Дипломат прокомментировал обвинения представителя Госдепа США Неда Прайса в том, что Россия собиралась сфабриковать факты украинской агрессии на российской территории, что могло бы стать поводом для начала военных действий. «Да, действительно, это очень показательная ситуация. Они выдвигают все новые обвинения, не приводя никаких доказательств. Мы обращаем на это их внимание, однако американцев это не смущает», ー рассказал Полянский.

Он добавил, что такие обвинения «бывшего мирового центра порядка» стали характерной особенностью американской внешней политики. Используя «огульные обвинения» и «мегафонную дипломатию», США планомерно продолжают продавливать свои подходы в международных отношениях, считает Полянский.

«Все уже привыкли, что у американцев никаких доказательств нет, они самоуверенно полагают, что все должны верить им на слово. В то же время любые наши публичные утверждения, которые не совпадают с американской позицией, представляются в виде российской пропаганды. Мир изменился, и США в нем уже не единственный полюс, и с этим Вашингтону давно пора смириться», ー отметил дипломат.

Ранее постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов предупредил США и их союзников о возможной трагедии из-за опасной игры на переговорах по ‎гарантиям безопасности. Также постпред выразил уверенность, что Вашингтон и некоторые партнеры не готовы к реальному развязыванию конфликта с Москвой.

23 января Министерство иностранных дел России прокомментировало заявления британских коллег о якобы планах Кремля привести к власти на Украине «лояльного, пророссийского президента». Российские дипломаты назвали эти сообщения чушью и дезинформацией и потребовали от Великобритании прекратить провокации.

