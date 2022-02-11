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Россия оценила итоги переговоров «нормандского формата»

Козак заявил, что переговоры «нормандского формата» закончились без ощутимых результатов
Дмитрий Козак

Дмитрий Козак . Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак оценил итоги переговоров «нормандского» формата в Берлине, заявив, что диалог закончился без ощутимых результатов. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, политсоветникам «нормандского» формата не удалось преодолеть разногласий. «Мы пытались согласовать итоговое заявление наших переговоров, отталкиваясь от предыдущей встречи в Париже 26 января», — сказал Козак.

В ночь на 11 февраля в Берлине завершились «нормандские» переговоры. По длительности эта встреча встреча превзошла предыдущий контакт представителей стран формата, когда 26 января в Париже участники диалога общались восемь с половиной часов.

Во встрече участвовали замглавы администрации президента России Дмитрий Козак, внешнеполитический советник канцлера ФРГ Йенс Плетнер, дипломатический советник президента Пятой республики Эмманюэль Бонн и глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

Марина Совина
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