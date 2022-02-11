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Канцлер Германии согласует позицию с Зеленским перед поездкой в Москву

Канцлер ФРГ Шольц согласует позицию по Украине с Зеленским перед встречей с Путиным
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Украина не строит завышенных ожиданий от встречи канцлера Германии Олафа Шольца с президентом Владимиром Зеленским, которая состоится в понедельник, 14 февраля. Об этом заявил министр иностранных дел республики Дмитрий Кулеба, его цитирует «Интерфакс-Украина».

При этом, по словам дипломата, визит главы ФРГ в Киев чрезвычайно важен для украинской стороны. Он подчеркнул, что это позволит согласовать позиции двух стран перед поездкой Шольца в Москву, где будет обсуждаться украинский кризис.

«Это будет первый длительный предметный разговор между канцлером Германии и президентом Украины, где они действительно синхронизируют свои позиции», — пояснил Кулеба. Он также выразил надежду, что встреча «превысит ожидания» украинской стороны и позитивно отразится на безопасности в регионе.

Встреча германского и украинского лидера запланирована в Киеве 14 февраля. Уже на следующий день Шольц отправится в Москву, где встретится с президентом России Владимиром Путиным и обсудит деэскалацию конфликта в Донбассе.

Ранее стало известно, что запланированные переговоры Владимира Зеленского и министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок были отменены из-за «проблем с графиком» украинского лидера. В Киеве призвали не воспринимать этот факт как «политический сигнал» и не «создавать конспирологию» вокруг инцидента.

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Алевтина Запольская
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