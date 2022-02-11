18-летнего россиянина обвинили в подготовке теракта в Ставропольском крае

В Ставропольском крае в отношении задержанного 18-летнего россиянина завели уголовное дело о подготовке к террористическому акту. Об этом в пятницу, 11 февраля, «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

По данным следствия, обвиняемый, являясь сторонником экстремистской организации, с января по апрель 2021 года планировал устроить взрыв одного из объектов города Новопавловска. Он выбрал место для закладки бомбы, купил тротиловую шашку, но довести задуманное до конца не успел — был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Силовики пришли за ним из-за возбужденного дела по статье 282.2 («Организация деятельности экстремистской организации») УК РФ. В марте 2021 года юноша записал аудиообращение с присягой на верность запрещенной в России экстремистской организации. Запись позже он распространил в одном из мессенджеров и принялся, хоть и безуспешно, заниматься вербовкой.

Россиянину было предъявлено обвинение в инкриминируемых ему преступлениях. Он отправлен в СИЗО на время следствия. По уголовному делу проводятся ряд судебных экспертиз, а также следственные действия, направленные на закрепление имеющихся доказательств. Расследование продолжается.

31 января сообщалось, что уроженец Краснодарского края Марк Давыдов отправится в колонию на 17 лет и 10 месяцев за помощь террористам в Сирии.