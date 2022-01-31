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Россиянин отправился в колонию за помощь террористам в Сирии

Собравшего для террористов в Сирии 500 тысяч рублей россиянина посадили на 17 лет

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Уроженец Краснодарского края Марк Давыдов отправится в колонию на 17 лет и 10 месяцев за помощь террористам в Сирии. Об этом в понедельник, 31 января, сообщает «Кубань 24».

По данным издания, это случилось после вступления в силу определения Апелляционного военного суда о признании Давыдова виновным в работе на запрещенную в России террористическую организацию «Хайат Тахри аш-Шам». Как установил суд, россиянин собрал для боевиков свыше 500 тысяч рублей, помогал вербовать людей через аккаунты в мессенджерах. Он собирался выехать для участия в войне против сирийского правительства и российских военных, но был задержан ФСБ.

Это случилось, когда осужденный пытался вылететь в Турцию. Его схватили в аэропорту в ожидании вылета рейса КраснодарСтамбул. Россиянина признали виновным в приготовлении к участию в деятельности террористической организации, финансировании терроризма и в вербовке лиц для последующего осуществления террористической деятельности.

14 января сообщалось, что во Владимирской области приговорили к десяти годам колонии 22-летнего сторонника террористической организации «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, запрещена в России), готовившего теракт в Подмосковье.

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Владимир Седов
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