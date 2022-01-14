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Готовившего теракт в России сторонника ИГ осудили на десять лет

ФСБ: сторонника ИГ, готовившего теракт в Подмосковье, приговорили к десяти годам колонии
Архивное фото

Архивное фото. Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

Во Владимирской области приговорили к десяти годам колонии 22-летнего сторонника террористической организации «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, запрещена в России), готовившего теракт в Подмосковье. Об этом в пятницу, 14 января, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.

Его признали виновным по статьям 205 УК РФ («Содействие террористической деятельности»), 223 («Незаконное изготовление взрывчатых веществ») и 222 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств») УК РФ. Также ему в течение трех лет запретили публиковать материалы в интернете.

По данным следствия, подсудимый, уроженец соседнего государства, планировал совершить подрыв в июне 2021 года. Для этого он купил необходимое оборудование и инструменты, а также прошел обучение по видеоурокам, полученным от вербовщика ИГ. Молодого человека задержали в ноябре 2020 года. Из его квартиры силовики изъяли самодельное взрывное устройство.

Ранее 14 января сообщалось, что в Москве задержали 43-летнего мужчину, собиравшего деньги для террористов из ИГ.

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Елизавета Новикова
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