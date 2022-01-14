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Россиянина задержали за сбор денег для участников ИГ

РЕН ТВ: в Москве задержан собиравший деньги для террористов ИГ 43-летний мужчина

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Москве задержан 43-летний россиянин, собиравший деньги для террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом в пятницу, 14 января, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По сведениям издания, в период с 2014-го по 2017 год мужчина перечислял деньги на счета организаторов сбора и передавал их лично. Об этом следователям рассказали другие участники группировки.

На подозреваемого завели дело по статье 205 («Содействие террористической деятельности») УК РФ. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

28 декабря сообщалось, что в Адыгее местную жительницу осудили на восемь лет за денежные переводы родственнице.

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Елизавета Новикова
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