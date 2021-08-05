Сторонник ИГ готовил теракт в Подмосковье

Сторонник запрещенной в России организации «Исламское государство» (ИГ) готовил теракт в Московской области. Об этом сообщила «Ленте.ру» представитель областного управления Следственного комитета России Ольга Врадий.

Преступление было выявлено в ходе расследования уголовного дела, возбужденного в отношении гражданина соседнего государства по факту его участия в ИГ. У него были найдены компоненты взрывного устройства.

Подозреваемый сообщил следствию, что в июне 2021 года запланировал совершить подрыв в Московском регионе. Он приобрел необходимое оборудование и инструменты для изготовления взрывного устройства. Мужчина также прошел обучение по видеоурокам, полученным от вербовщика ИГ. Он арестован.

Возбуждено уголовное дело, назначены генетическая, взрыва-техническая, лингвистическая и психолого-психиатрическая экспертизы.