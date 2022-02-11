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Пенсионерка 17 часов просидела в заложниках и спаслась благодаря игре в слова

Пожилая жертва обнаженного налетчика спаслась благодаря дочери и игре в слова

Фото: Depositphotos.com

Пенсионерка из американского города Чикаго, штат Иллинойс, 17 часов просидела в заложниках у вломившегося к ней в дом обнаженного налетчика и спаслась благодаря игре в слова. Об этом сообщает «Би-Би-Си».

80-летняя Дениз Хольт была дома одна и спала у себя в кровати, когда к ней в дом ворвался обнаженный психически больной 32-летний мужчина. Подозреваемый по имени Джеймс Дэвис III направил на пожилую жертву ножницы. На теле Дэвиса было множество кровоточащих ран: он порезался осколками оконного стекла, когда забирался в дом. Мужчина заявил, что не причинит пенсионерке вреда, и заставил ее принять вместе с ним теплую ванну. После этого он принес с кухни два ножа, обесточил телефоны и запер пожилую женщину в холодной ванной комнате в подвале.

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Дочь женщины Мередит Хольт-Колдуэлл, которая живет в Сиэтле, штат Вашингтон, поняла, что с матерью что-то случилось после того, как та не прислала ей свой счет в игре в слова Wordle, который отправляла ежедневно и никогда не пропускала ни дня. Она написала матери сообщение, но та не ответила.

Хольт-Колдуэлл сообщила о своих подозрениях в полицию, и полицейские явились в дом ее матери, чтобы проверить ее самочувствие, где обнаружили Дэвиса. Им пришлось пустить в ход электрошокер, чтобы арестовать его. К этому моменту мужчина держал пенсионерку в заложниках в течение 17 часов.

Теперь подозреваемому грозит обвинение в нескольких эпизодах нападения на человека, проникновении в чужое жилище с оружием, похищении человека с отягчающими обстоятельствами и нападение на блюстителя порядка.

В результате произошедшего Хольт не получила физических травм, но была в шоке. «Я не думала, что переживу это», — призналась пострадавшая.

Ранее сообщалось, что пожилая жительница Лондона российского происхождения отбилась от ворвавшегося в ее дом грабителя при помощи военной сабли, которая принадлежала ее покойному мужу. Пенсионерка смогла прогнать преступника из своего дома, несмотря на то, что получила многочисленные травмы, в том числе перелом позвоночника.

Алиса Дмитриева
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