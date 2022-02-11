Концерт оркестра Мариинки в Риме отменили из-за COVID-19 у Валерия Гергиева

Концерт оркестра Мариинского театра в Риме отменили из-за коронавируса у дирижера Валерия Гергиева и пианиста Даниила Трифонова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Национальной академии Святой Цецилии.

Концерт, который должен был состояться в зале мультифункционального комплекса «Аудиториум — Парк Музыки», был отменен после того, как оба музыканта получили положительный тест на COVID-19. Мероприятие должно было состояться 12 февраля в 20:00.

Уточняется, что Трифонов и пианист Сергей Бабян также должны были выступить в понедельник, 14 февраля. Их концерт тоже отменился. Зрителям пообещали вернуть деньги.

Ранее в пятницу стало известно, что из-за COVID-19 и вирусной пневмонии был госпитализирован актер Геннадий Юхтин. 89-летняя звезда фильма «Весна на Заречной улице» болеет с 27 января. В настоящее время он жалуется на слабость и одышку.