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Стал известен диагноз госпитализированного Геннадия Юхтина

У народного артиста России Геннадия Юхтина обнаружили коронавирус и пневмонию
Геннадий Юхтин

Геннадий Юхтин. Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Стал известен диагноз госпитализированного народного артиста России Геннадия Юхтина. Об этом сообщает РЕН ТВ.

У звезды фильма «Весна на Заречной улице» обнаружили коронавирус и вирусную пневмонию. Актер болеет с 27 января. В настоящее время он жалуется на слабость и одышку.

О госпитализации Юхтина стало известно ранее в пятницу, 11 февраля. Его состояние оценивается как тяжелое, он не может разговаривать.

89-летний Геннадий Юхтин также известен по фильмам «Дело Румянцева», «Акваланги на дне», «Мертвый сезон», «Жаворонок», «Баллада о солдате», «Неуловимые мстители», «Братья Карамазовы», «О друзьях-товарищах». Он также снимался в сериалах «Михайло Ломоносов», «Сибириада», «Остров сокровищ», «Счастливы вместе», «Война» и «Петербургские тайны». Звание народного артиста России его удостоили в 1994 году.

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Марина Погосян
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